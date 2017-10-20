 'Kendi hatamızdan puan kaybettik'

MAÇIN ardından düzenlenen basın toplantısında oyuncularını tebrik ederek konuşmasına başlayan Susic, "İlk 20 dakikada çok önemli 2 pozisyon bulduk ve maçı 2-0'a getirebilirdik. Yaptığımız hatalardan gol yedik. Olumlu bir skorla dönmek varken devre arasına 1-0 geride girdik. İkinci yarı Trabzonspor maçındaki gibi bir dönüş oldu. Önemli forvet oyuncularımız var, her takıma gol atabiliyorlar. Geriye düştükten sonra skoru çevirmesini bildik. Rakibin attığı değil, kendi yediğimiz gollerden puan kaybettik. 1 puan aldığımız için mutluyuz" dedi.
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