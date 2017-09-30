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Kenan Sofuoğlu üçüncü sıradan başlayacak

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda Fransa'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 10. yarışına üçüncü sıradan başlayacak

Kenan Sofuoğlu üçüncü sıradan başlayacak

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda Fransa'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 10. yarışına üçüncü sıradan başlayacak

30 Eylül 2017 Cumartesi 17:47
Kenan Sofuoğlu üçüncü sıradan başlayacak
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FRANSA'NIN başkenti Paris yakınlarındaki 4 bin 411 metrelik Nevers Magny-Cours Pisti'nde yarın koşulacak yarışın sıralama turları sona erdi.
 
Kallio takımının Fin pilotu Niki Tuuli 1.43.833'lük derecesiyle yarınki yarışa pole pozisyonunda başlama hakkını elde etti. Tuuli'nin takım arkadaşı Güney Afrikalı pilot Sheridan Morais ise 1.43.985'lik zamanlamasıyla sıralama turlarını ikinci sırada tamamladı.
 
Sakatlığı nedeniyle sezonun ilk 2 yarışında mücadele edememesine rağmen 5 etaptan zaferle ayrılarak pilotlar klasmanında yeniden lider konuma gelen Kawasaki Puccetti takımından milli pilot Kenan Sofuoğlu ise 1.43.994'lük süresiyle üçüncü sıranın sahibi oldu.
 
Organizasyonun bitimine 3 yarış kala pilotlar klasmanında Sofuoğlu'nun 4 puan gerisinde yer alan GRT Yamaha pilotu Fransız Lucas Mahias ise 1.49.824'lük derecesiyle yarışa 12'nci sıradan başlama hakkı elde etti.
 
Yarın TSİ 12.30'da gerçekleştirilecek sezonun onuncu yarışına ilk 10 sıradan başlayacak pilotlar şöyle:
 
1. Niki Tuuli (Kallio): 1.43.833
 
2. Sheridan Morais (Kallio): 1.43.985
 
3. Kenan Sofuoğlu (Kawasaki Puccetti): 1.43.994
 
4. Federico Caricasulo (GRT Yamaha): 1.44.105
 
5. Gino Rea (Kawasaki Go Eleven): 1.44.998
 
6. Kazuki Watanabe (Kawasaki Go Eleven): 1.45.346
 
7. Jules Cluzel (CIA Landlord Insurance Honda): 1.46.029
 
8. Christoffer Bergman (CIA Landlord Insurance Honda): 1.46.455
 
9. Patrick Jacobsen (MV Agusta Reparto Corse): 1.46.749
 
10. Alessandro Zaccone (MV Agusta Reparto Corse): 1.49.248

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Anahtar Kelimeler:
Kenan SofuoğluDünya Supersport ŞampiyonasıNevers Magny-Cours Pisti
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