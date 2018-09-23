Kemer evinde galip 2-0

İLK yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelenin 53'üncü dakikasında Kemerspor'un kazandığı sağ kanattan serbest vuruşu Ozan kullandı. Ceza alanı içerisine yüksekten gelen ortaya iyi yükselen Ahmet kafayla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Golün ardından ataklarını sürdüren Kemerspor 2003,

90+1'inci dakikada Ozan ile tekrar atağa çıktı. Ozan, topu ceza sahası ön çizgisinde boş durumdaki Yusuf'a gönderdi. Yusuf da bekletmeden sağ çaprazda boş durumdaki Hasan ile topu buluşturdu. Bu oyuncunun sert vuruşunda top ağlara gitti ve skor 2-0 oldu.

Karşılaşma Kemerspor 2003'ün 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.