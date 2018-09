Kemer'de Sea to Sky Yarışı başlıyor

KEMER'DE 8 yıldır büyük heyecanla takip edilen Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın bu yıl 9'uncusu yarın başlayacak. 29 Eylül'de sona erecek ekstrem enduro motosiklet yarışı olan Sea to Sky'da yarışçılar deniz kıyısından başlayıp, 2365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde tamamlanacak zorlu etapları geçecek. Bu yıl 4 etap ve 4 gün olarak gerçekleştirilecek yarışlar plaj etabıyla başlayacak. İkinci gün orman yarışı, üçüncü gün kanyon yarışı, son gün ise final etabı olan dağ yarışı gerçekleştirilecek.



"HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI"



27 ülkeden 3'ü kadın, 50'si Türk olmak üzere toplam 254 sporcunun online katılım gösterdiği ve 235 sporcunun katılması beklenen yarışlarla ilgili basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) Başkanı ve Sea To Sky Organizasyon Sorumlusu Semih Özdemir, "Bu yıl yarışımızı 4 güne çıkardık. Herhangi bir aksilik yok, yıllardır kazanmış olduğumuz deneyimle, bilgi birikimimizle birlikte elimizden gelenin en iyisini hazırladık. Şu an için hazırlıklar tamamlandı. Yüzde 99 bitti diyebilirim. Çok az son detaylarımız kaldı. Kayıtlar devam ediyor. Bugün akşam son kaydımız var. Online olarak 254 yarışçı kayıt yaptırdı. Biz 232-235 civarında yarışçının katılacağını ön görüyoruz. Yurt dışından özellikle katılım çok fazla Türkiye'ye oranla. Geçen yıllara oranla yabancı katılımcı oranı yüksek. Bu da bizi sevindiriyor. Bize güvenip tüm yarışçılarımız geldi. Bizi yalnız bırakmadılar onlara tekrar teşekkür ediyorum" dedi.



"BİR YARIŞ DAHA EKLEDİK"



Bu yıl ekstra olarak 4'üncü bir yarış hazırladıklarını vurgulayan Semih Özdemir, "Yurt dışından gelen yarışçı arkadaşlarımız, 3 gün yarışın kısa olduğunu ve daha çok eğlenmek istediklerini belirtti. Biz de buna istinaden bir yarış daha ekledik. 'Kanyon Yarışı' adını koyduk buna da. Kesmeboğazı olarak bilinen Kemer Kanyonu'ndan başlayacak ardından Göynük Kanyonu'nda sona erdireceğiz. O nedenle de Kanyon Yarışı olarak adını lanse ettik" diye konuştu.



START YARIN VERİLECEK



Yarışın yarın saat 15.30'da plaj etabıyla başlayacağını aktaran Semih Özdemir, şöyle dedi:



"En iyi 150 sporcu 50'şerli olarak start alacak. Daha sonra Orman Yarışımız, Göynük'teki spor salonu arkasından başlayacak ve 40 kilometre sonra Çalıştepe'de sona erecek. Kanyon yarışımız, Kesmeboğazı'ndan Göynük Kanyonu'na yaklaşık 31 kilometrelik bir yarış olacak. Son gün yine Çamyuva'dan başlayacak ve 70 kilometrede Tahtalı Dağı'nın zirvesinde sona erecek."



Semih Özdemir, yarışmaya Avrupa ağırlıklı olmak üzere İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa, Almanya, Rusya, Gürcistan ve Güney Afrika gibi 27 ülkeden sporcuların katılacağını söyledi.



"GÜNEY AFRİKA'YA ÇOK BENZİYOR"



Önümüzdeki yıl Dakar'a katılacak olan ve 2 yıl önce Sea to Sky'da altın finişi gören tek kadın olan enduro sporcusu Güney Afrikalı Kirsten Landman, "Sea to Sky yarışı benim için yıl boyunca en beğendiğim organizasyonlardan biri. Çünkü her şeyden önce Güney Afrika'ya çok benziyor, havadaki nem oranı ve sıcaklık olarak. Bu doğal olarak benim buradaki performansımı etkiliyor. Bu sene daha iyi yarışacağıma inanıyorum. Geçen sene maalesef kendi ülkemdeki yarışlardan dolayı gelememiştim" dedi.



"BİZ ARTIK ALIŞTIK BURAYA"



Dünya şampiyonluğunda sürekli ilk 5'teki pozisyonunu koruyan İspanyol yarışçı Alfredo Gomez, "Tekrar burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu sene tabii ki yeni bir format ve 4 günlük bir yarış. Kanyon yarışının değişik olacağını düşünüyorum. Biz artık alıştık buraya, bildiğimiz bir yer oldu. Güzel bir yarış olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.



Toplantının ardından yarışçılar Kındılçeşme Plajı'ndaki özel parkurda gösteri sürüşü yaptı.

Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2018, 14:39