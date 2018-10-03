Kemer Belediyespor'da 5 yeni transfer

KEMER Belediyespor Kadın Futbol Takımı, 14 Ekim'de başlayacak yeni sezon öncesi kadrosunu genişletmek ve güçlendirmek için 5 yeni futbolcuyla anlaşma yaparak imzaları attırdı. Konyaaltı Gençlik ve Spor'dan orta saha oyuncusu 21 yaşındaki Gamze Bilmez, 1207 Antalya takımından ve aynı zamanda U19 milli futbolcu kaleci 19 yaşındaki Tuğçe Bayındır, 1207 Antalya takımından sağ bek ve açıkta oynayan 17 yaşındaki Rabia Pekbaş, 1207 Antalya takımından U17 milli futbolcu stoper 20 yaşındaki Merve Odabaşoğlu ile U19 milli futbolcu sol bek ve stoper 21 yaşındaki Efsane Düzparmak, yeni takımlarıyla sözleşme imzaladı. Törende Kemer Belediyespor Başkanı Ömer Bilici ve Kemer Belediyespor Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Ayhan Süel de bulundu.

Başkan Ömer Bilici, "Geçen yılki kadromuzdan birkaç arkadaşımızla yollarımızı ayırdık ve yerlerine kulübümüze ve oynadığımız futbolumuza uygun futbolcu kardeşlerimizle anlaşma yaptık. Bugün de bu 5 yeni arkadaşımızın imzalarını attırarak çalışmalarımıza hız kazandırdık. Yeni sezondaki tek hedefimiz şampiyon olarak play-offlara çıkmak ve oradan da 2'nci Lige çıkmak" dedi.