Kemal Özdeş: Türkiye’de başka hakem mi yok?

KASIMPAŞA Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Süper Lig’in 7. haftasında İttifak Holding Konyaspor karşısında aldıkları 4-1’lik yenilgiyi hak ettiklerini söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Özdeş, maça iyi başladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Kaybetmeyi hak ettik. Skor 0-0’ken birkaç fırsatımız vardı. Bu maçta öne geçen bizim olmamız lazımdı. VAR’ın golü vermesi, penaltıya sebebiyet vermemiz, 3. golü yememiz. Dağılmamızı sağladı. Serkan’ın hatasıyla 3-1 yapıp içeri girdik. Devre arası öyle bir oyun planlamak lazımdıki yemeden gerekiyordu. İkinci yarı ilk 15 dakikada istediğimizde becerikli olduk ama dönen toplarda tehlikeler yaşadık. Biri penaltı oldu. Penaltı kurtarıldı, VAR tekrarlattı. 4-1’ten sonra oyuncu değişikliği de yaramadı. Konyaspor farkı da açabilirdi. Onları tebrik ediyorum.”

Maçın hakemi Serkan Tokat’ı da eleştiren Kemal Özdeş, “Takdir hakları, sertliğe müdahale edişi… Kartlarla ilgili gerginlik oldu. Sonra hatırladım, bu sezon 3 maç yönetmiş, 2’si Kasımpaşa maçı. Türkiye’de başka hakem mi yok? Haftanın en zor maçlarından biriydi bu. Değer vermek lazım. Takımımızın hayali, hedefi var. Alanyaspor maçında durum 0-0’ken Thiam’e dirsek vardı, VAR’a bile bakmadı. 7 haftada 2 defa maçımıza geldi. Buna dikkat etmek lazım.” değerlendirmesinde bulundu.