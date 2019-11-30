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Kemal Özdeş: Sivasspor farkı artırabilirdi

Süper Lig’in 13. haftasında Demir Grup Sivasspor'a 2-0 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş, "Sivas farkı da artırabilirdi. Şimdi önümüzde Beşiktaş maçı var. Bu kötü gidişe son vermek gerekiyor." dedi.

SPOR 30.11.2019, 19:20
Kemal Özdeş: Sivasspor farkı artırabilirdi
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MAÇIN ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Demir Grup Sivasspor’u galibiyetten dolayı tebrik etti.

“Bugün 2-0 kaybettik bundan dolayı üzgünüm. Sivasspor takımını da galibiyetten dolayı kutluyorum. Oldukça disiplinli sonuna kadar mücadele eden bir takım olmuş. Oyunun ilk bölümü 10 ve 17. dakikada 2 gol yemek ve geriye düşürmek biraz bizim için problemdi. Oyunu oturttuğumuz anlar var. Ama esas bizim için önemli olan 2. yarı oynayacağımız oyundu. Çünkü rakibimizin bu skoru korumaya yönelik oyun oynayacağını ön gördüm. 2. yarı bizim için çok üretken olmasa da, 2. yarının ilk 15 dakikası disiplinli ve daha doğru oyun oynamak istedik. Direkten dönen bir topumuz var. Sivas farkı da artırabilirdi. İkinci yarı oynadığımız oyundan memnunum. Sivas takımını da kutluyorum. Şimdi önümüzde Beşiktaş maçı var. Bu kötü gidişe son vermek gerekiyor. Bunun için en iyi yöntem oyunumuzu güçlü bir şekilde oynamaya devam etmek ve bunu geliştirmek gerek. Biz de bunu yapacağız. Maçın hakemi de oldukça iyi bir maç yönetti. Maç sonu izlediğimde Sivaslı oyuncu kendine avantaj sağlayan bir pozisyonda kalçasıyla Aytaç’ın sıçramasını engelliyor. Bence gereksiz bir inisiyatif almış. Dünyanın 5 hakeminden biri Cüneyt hoca. O pozisyona faul olarak değiştirebilecek de bir hakem. Tabii bugün ki mağlubiyet bununla açıklanamaz. Karşımızda disiplinli oldukça iyi mücadele eden bir takım vardı. Sivas’a bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Biz de toparlamak için çabuk hareket edeceğiz.”

#kemal #özdeş #Kasımpaşa #sivasspor
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