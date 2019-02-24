Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı

GÖZTEPE'DE Kemal Özdeş dönemi sona erdi. Ligde son olarak Trabzonspor'a kaybeden İzmir temsilcisinde taraftarların istifaya davet ettiği deneyimli teknik adam ile yollar ayrıldı.

Özdeş'in Göztepe macerası yalnızca 8 hafta sürerken, sarı-kırmızılılar bu süreçte beklentilerin bir hayli altında kaldı. Göztepe, Özdeş idaresinde çıktığı 8 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi elde ederken, tecrübeli teknik adam maç başı 0.8 puan ortalaması yakalayabildi.

Özdeş ile yollarını ayıran Göztepe'de, teknik adamlık koltuğu için Rıza Çalımbay'ın ismi ön plana çıkıyor. Çalımbay'ın yanı sıra Mesut Bakkal, Hamza Hamzaoğlu ve İbrahim Üzülmez'in de sarı-kırmızılıların listesinde yer aldığı iddia ediliyor.