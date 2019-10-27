Kemal Özdeş devre arasında kırmızı kart gördü!

SÜPER Lig'de Kasımpaşa'nın Göztepe'yi deplasmanda 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada konuk takımın teknik direktörü Kemal Özdeş, kırmızı kart gördü.

İlk yarının son düdüğünün ardından hakem Ümit Öztürk'e yoğun şekilde itiraz eden deneyimli teknik adam, kırmızı kartla cezalandırıldı. Kemal Özdeş, TFF tarafından sezon başında hayata geçirilen 'teknik direktöre kart' kuralından canı yanan ikinci teknik adam oldu.

Göztepe - Kasımpaşa maçının ikinci yarısını tribünden takip eden Kemal Özdeş, önümüzdeki hafta oynanacak Yeni Malatya mücadelesinde takımının başında olamayacak.