Kazım'a Avrupa kancası

AYTEMİZ Alanyaspor'un genç futbolcusu Kazım Yakmaz, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. 2015 yılında Bursa Arabayatağıspor'dan Alanyaspor'a transfer olan genç futbolcu, turuncu yeşilli takımda forma giydiği U17, U19 ve U21 kategorilerinde adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Geçtiğimiz günlerde kulübüyle 4 yıllık profesyonel sözleşmeye imza atan Kazım ile çok sayıda Avrupa kulübünün ilgilendiği ifade edildi. 10 numara bölgesinde oynayan genç oyuncunun, Almanya, Fransa ve Belçika liglerinden birçok kulübün transfer listesinde olduğunu öğrenildi.

ALTYAPIDA DİKKAT ÇEKTİ

Genç oyuncunun, Aytemiz Alanyaspor'da forma giydiği U19 ve U21 takımlarındaki performansı büyük dikkat çekti. Yakmaz, U19'da forma giydiği 27 maçta 7 kez rakip fileleri havalandırırken, 13 defa da golü hazırlayan isim oldu. Başarılı futbolcu, Bu sezon Aytemiz Alanyaspor U21 takımında da 5 maçta forma şansı buldu.

