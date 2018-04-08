'Kazanmayı bizden çok istediler'

KARŞILAŞMANIN ardından düzenlenen basın toplantısında üzgün olduğunu ifade eden Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, "İlk gölü yedikten sonra maçın büyük bölümü istediğimiz gibi gitmedi. Çok fazla hata yaptık, çok fazla top kaybı yaptık. Özellikle savunmada çok fazla açık verdik. Rakibimiz usta ayakları ve önemli oyuncuları ile çok rahat bir şekilde kalemize geldi. İlk yarının sonunda ikinci golü yiyince devrede hamlelerimiz oldu. İkinci yarı biraz daha dengeli başladı ama golü çok geç bulduk. Çok geç bulduğumuz golün ardından yaptığımız hatayla 3. golü yedik. Kaybettiğimiz için üzüntülüyüz. Rakibimiz bizden daha çok kazanmayı istedi. Çok daha konsantreydiler. Çok daha fazla mücadele ettiler, daha az yaptılar ve maçı kazandılar. Rakibimizi tebrik ediyorum.

Bizim için bundan sonra Cuma günü oynayacağımız Beşiktaş maçı daha çok önem kazandı. Ona hazırlanacağız. Eksikliklerimiz vardı bugün. Bu maçtan önce eksikliklerimiz tamamalarsak bizim için önemli olacak. Üzüntülüyüz, inşallah Cuma günü Beşiktaş ile yapacağımız maçta bugünkü hataları yapmayarak daha iyi bir oyun ortaya koyarız" dedi.