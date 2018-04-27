'Kazanmak istiyoruz'

KIRMIZI beyazlıların golcü oyuncusu Souleymane Doukara, Trabzonspor maçının kendileri adına çok önemli olduğunu söyledi. Taraftarın hem iç saha hem de deplasmanda kendilerini yalnız bırakmadığını aktaran Souleymane Doukara, "Her maçta 90 dakika bizi destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu büyük camianın bir parçası olmak çok güzel. Evimizde oynayacağımız Trabzonspor maçında da tribünleri dolu bir statta oynamak istiyoruz. Sahamızda oynayacağımız Trabzonspor maçında taraftarın tribünü doldurmasını istiyoruz. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Trabzonspor'u yenmek istiyoruz" diye konuştu.

MAÇ SAATİ DEĞİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından saat 16.00 olarak açıklanan Antalyaspor - Trabzonspor maçının saati, hava sıcaklığı da göz önünde bulundurularak saat 19.00'a alındı. Antalyaspor yönetimi olarak maç saatinin değiştirilmesi için TFF'ye başvurduklarını kaydeden Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut, bu talebin kabul edildiğini açıkladı. Sıcak hava nedeniyle saat 16.00'da maç oynanmasının zor olduğunu, bu nedenle maç saatinin 19.00'a alınmasını istediklerini vurgulayan Cihan Bulut, "Talebimiz kabul edildi. Biz yönetim olarak üzerimize düşeni yaptık. Artık sıra taraftarımızda. Stadı doldurup 33 bin kişinin tek yürek halinde takımı desteklemesini istiyoruz" dedi.