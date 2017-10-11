'Kazanmak istiyoruz'

ALANYA Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, ligdeki 3. maçında Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ni ağırlayacak. Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda cumartesi günü oynanacak olan mücadele, saat 15.00'de başlayacak. Ligde 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetlerinin bulunduğunu hatırlatan Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Antrenörü Serdar Esen "Bizim için son derece önemli bir maç olacak. Rakibimiz sadece 1 puan üzerimizde. Taraftarlarımızla beraber Anadolu Üniversitesi'ni yenmek istiyoruz. Kazanıp puan cetvelinde üst sıralardan kopmayacağız" dedi.
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