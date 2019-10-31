SÜPER Lig'in 10'uncu haftasında cumartesi günü sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, basın toplantısı düzenledi. Atilla Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda Korkmaz, takımının haftalık değerlendirmesini yaptı. Geçen sene göreve başladığında maddi ve manevi olumsuzlukların iyi sonuçlar nedeniyle görünmediğini anlatan Korkmaz, takımda güzel bir aile ortamı bulunduğunu vurguladı. İki haftadır takımın kazanamamasına rağmen aile ortamının devam ettiğini aktaran Bülent Korkmaz, "Bulunduğumuz yerden memnun değilim. Daha iyi yerde olmamız lazım. Bunu ben de takım da biliyor. Bu hafta gördüğümüz sonuç istediğimiz gibi olmasa da birbirine bağlı, seven destekleyen, birbirine sahip çıkan takım gördüm. Bu beni mutlu etti ve umutlandırdı. Bu dönemlerde bazı sıkıntılar, problemler çıkabilir. Bunu birçok takımda görüyoruz" diye konuştu.

Yarın kendi sahalarında oynayacakları Beşiktaş maçına da değinen Korkmaz, "Biz her maçı kazanmak istiyoruz. Sonucu, skoru söyleyemeyebilirim ama her maçı kazanmak için oynuyoruz. Kaybettiğimiz maçlar bireysel hatadan oldu. Bunları da atlatacağız. Önemli olan bu süreçte takımın, şehrin reaksiyonuydu. Bu maçta da bunu göreceğime inanıyorum" dedi.