'Kazanmak istiyoruz'

SÜPER Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un Teknik Direktörü Erol Bulut, ligin 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecekleri müsabakada galibiyet hedefledilerini söyledi. Sarı siyahlı ekip, hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde sürdürürken, teknik direktör Erol Bulut gazetecilere açıklamada bulundu. Önlerindeki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının kendileri için önemine dikkati çeken Bulut, "Alanyaspor iyi bir çıkış yakaladı. Onlar da 37 puanda. Zor bir maç olacak ama biz kesinlikle haftasonu 3 puan almak istiyoruz" dedi. Galatasaray ile deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında akıllıca oynadıklarını ancak pozisyonları değerlendiremediklerini dile getiren Bulut, ardından ligde yaptıkları müsabakayı ise 3-0 kaybettiklerini hatırlatarak, şöyle konuştu: "Kupada sergilediğimiz agresif oyunu lig maçında sahaya yansıtamadık. Ayrıca Murat Yıldırım’ın bir hareketi vardı ve penaltıya neden oldu. Başka bir maçta böyle bir pozisyon olsa penaltı verilir miydi, onu da düşünmek lazım. Ben öyle yüzde yüz bir penaltı olmadığını düşünüyorum. İkinci golü ise değişiklik yapmak istediğimiz sırada yedik. İstemediğimiz bir sonuçla 3-0 mağlup olduk. Bizim önümüzdeki 7 haftayı en iyi şekilde değerlendirerek, istediğimiz sonuca ulaşmamız gerekiyor."