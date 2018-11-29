'Kazanmak istiyoruz'

MAÇIN hazırlıklarını sürdüren kırmızı beyazlılarda teknik direktör Bülent Korkmaz, gazetecilerle bir araya geldi. Takımı hakkında değerlendirme yapan Korkmaz, iki haftadır maç kazanamadıklarını belirtti. Geçen haftaki Erzurumspor maçında oyuncularının rakımdan etkilenmesinden dolayı istedikleri futbolu oynayamamasının yenilgiye bahane olamayacağını kaydeden Korkmaz, "İki haftadır kazanamıyoruz. Futbolda olağan şeyler, bunlar olacak. Bu gibi durumlarda daha fazla kenetlenip, birbirimize inanmalıyız. Bu camia ve taraftar için de böyle olmalı" diye konuştu. Ligdeki her maç gibi Göztepe maçının da zor olduğunu vurgulayan Korkmaz, "Göztepe'nin hücumda bireysel yetenekleri ve skoru etkileyen oyuncuları var. Zor maç olacak. Taraftarımıza daha çok ihtiyacımız var. Birbirimize inanmaya, güvenmeye ihtiyacımız var. Bu maç, her maç gibi önemli ve haftasonu kazanan taraf olmak istiyoruz" dedi.