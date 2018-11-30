'Kazanmak için daha fazla çalışacağız'

SPOR Toto Süper Lig'in 14. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Atiker Konyaspor'a 20 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Sergen Yalçın, geçen hafta iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, “Oyunla ilgili üzgünüz tabi kaybettiğimiz için. Kimse maç kaybetmek istemez, geçen haftayla başlangıç yapmıştık. Bu hafta daha da netleyelim dedik. 1 puan alabiliriz diye düşünüyorduk kazanmasak da. Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin mantığıyla, oyun istediğimiz gibi başladı. İlk 45 dakika bizim istediğimiz gibi gitti. Rakip bizi kontrol etti, bizim gibi oynamaya çalıştı. Biz de rakibi kontrol ettik. İlk 45 dakikada çok fazla pozisyon da yok. İkinci bölüm bizim için iyi olmadı. Bireysel hatalara takıldık. Çok basit hatalar yaptık, özellikle penaltı tamamen bireysel hatalardan kaynaklandı. Üzgünüz tabi... Demek ki biraz daha çalışmamız gerekecek bu konularla ilgili. Oyununun tamamında söylenebilecek bir pozisyon yok. Mücadele ağırlıklı geçen bir oyun bize de dönebilirdi. Bu tür müsabakalarda hatalar yaparsan oyunu kaybedersin. Devre arası oyunculara bunu özellikle söyledim; maçı kaybetmemizin ancak bireysel hatalardan olabilir... Çünkü ilk yarıda bu bireysel hataların sinyallerini verdik biraz” ifadelerini kullandı.



“Çok zor maçlar oynayacağız”

İkinci yarıda bireysel hataların maksimuma çıktığını söyleyen Yalçın, “Onun önüne geçemeyiz doğal olarak, daha fazla çalışmamız gerekiyor. Sezon başından beri baktığımızda ve analiz ettiğimizde top bizde fazla kalmıyor. Koşu mesafemiz düşük. Yani bir çok anlamda diğer takımlardan biraz gerideyiz. Oyuncularla da bu konuştuk. Bunların üzerine çalışmalara yapıyoruz ama tabi kısa mesafede bunları düzeltmek biraz zor. Çok çabuk bazı şeyleri düzeltemeyiz. Biraz zamana ihtiyacımız var. Geçen haftaki galibiyet biraz bize nefes aldırmıştı ama bu hafta tekrar eski pozisyonumuza döndük diye düşünüyorum ama çok da önemli değil. Uzun bir lig bizi bekliyor. Önümüzdeki oynayacağımız çok müsabaka var. Puan olarak cetvelde çok iyi bir yerde değiliz. Çok kötü yerde de değiliz. Yani bunu pozitife döndürebiliriz. Eğer şapkamızı önümüze koyar, öz eleştirimizi yaparsak, bunu pozitife çevirebiliriz. Ama çok zor maçlar oynayacağız. Çok zor bir üçlü kaldı, hatta Konya’yı da katarsak 4’lü kalmıştı. Ligin bitmesine artık ne alabilirsek almaya çalışacağız. Bu kalan maçlarda zaten 20 puan ortalaması düşünüyorduk. 20 puan ligin bitiminde bizim için iyi diyorduk. Şu anda 15 puanımız var. Sonraki maçlarda orayı geçebilir miyiz? Bakacağız. Oyuncularla çalışacağız, arada iki de kupa oynayacağız. Çalışacağız, hatalarımızı minimuma düşüreceğiz. Aslında en önemli noktası burası. Kazanmak için daha fazla çalışacağız. Bundan sonraki müsabakalarda umarım istediğimiz pozisyonlara yavaş yavaş geliriz diye düşünüyorum. Önümüzde bir devre arası var. Tabi orayı da iyi değerlendireceğiz” diye konuştu.