Kayserispor'un tiyatrosunda perde kapandı

AYTEMİZ Alanyaspor'u uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 yenen ve maç sonunda koridorda çıkan arbededen dolayı 'Alanya'da dayak yedik' iddiasında bulunan Kayserispor'un 2 futbolcusu, sevk edildikleri PFDK tarafından birer maç men cezası aldı. Kayserispor'un iddiaları üzerine incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, Alanyaspor'un kaleci antrenörü Fevzi Layiç'in iddia edildiği gibi saldırı gerçekleştirmediği, aksine kendisine İngilizce küfür eden Kayserispor'un teknik direktörü Marius Sumudica'ya bunu neden yaptığını sormak istediği tespit edildi. Görüntülerde turuncu yeşilli hiçbir futbolcu yer almazken, herhangi bir kulüp görevlisinin saldırı eylemi içerisinde olmadığı da belirlendi.

LAYİÇ'E SALDIRMIŞLARDI

Görüntülerde Deniz Türüç'ün iki kez Fevzi Layiç'e tokat ve yumruk savurduğu, diğer Kayserisporlu futbolcunun da Layiç'in boğazını sıktığı net bir şekilde görülüyor. Kayserispor cephesinin maçın hemen ardından kamuoyunda yanlış bir algı yaratmak amacıyla yaptığı 'Dayak yedik' şeklindeki tüm açıklamaları hem güvenlik kamerası görüntüleriyle, hem de PFDK'nın Kayserisporlu 2 futbolcuyu cezalandırmasıyla çürümüş oldu. PFDK, Kayserisporlu futbolcular Deniz Türüç ve Silviu Lung'a 13'er bin TL para cezası ve 1'er maç hak mahrumiyeti verirken, Alanyaspor'un tercümanı Baran Boçnak'a rakip takım oyuncularına kalem fırlattığı için bir maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 13 bin TL para cezası verdi.