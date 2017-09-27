Kayserispor, Bursasspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

KULÜP tesislerinde, Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde antrenman yapan futbolcular çalışmaya düz koşu ile başladı. Düz koşunun ardından ısınma hareketleri yapan futbolcular, teknik çalışma yaptı. Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, antrenmanda futbolcular ile tek tek tek ilgilendi. Kayserispor - Bursaspor karşılaşması cumartesi saat 16:30'da başlayacak.

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