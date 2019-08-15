Kayserispor Alanya'ya bileniyor

SÜPER Lig Cemil Usta 2019-2020 sezonunda mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor, 17 Ağustos 2019 Cumartesi günü Kadir Has Stadyumu'nda oynayacağı Alanyaspor maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde, Karpuzatan Kadir Has Tesisleri'nde günde tek antrenman ile hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı takımda tek hedef yeni sezona taraftarı önünde galibiyetle başlamak.

Kayserispor'un dün yapılan antrenmanını başkan Erol Bedir ve yöneticiler de yakından takip etti. Yarına kadar hazırlıklarını tesislerinde sürdürecek olan Kayserispor, yapacağı son antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini bekleyecek.

Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak olan Kayserispor - Alanyaspor maçı saat 21.45'te başlayacak.