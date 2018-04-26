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Kayserispor - Alanyaspor maçının hakemi belli oldu

MHK, Süper Lig'in 31. hafta maçlarını yönetecek isimleri açıkladı. Kayserispor ile Alanyaspor arasında oynanacak olan mücadeleye ise Halil Umut Meler'i atadı

Kayserispor - Alanyaspor maçının hakemi belli oldu

MHK, Süper Lig'in 31. hafta maçlarını yönetecek isimleri açıkladı. Kayserispor ile Alanyaspor arasında oynanacak olan mücadeleye ise Halil Umut Meler'i atadı

26 Nisan 2018 Perşembe 10:13
Kayserispor - Alanyaspor maçının hakemi belli oldu
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MERKEZ Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 31. hafta maçlarını yönetecek isimleri bugün açıkladı. Ligdeki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un 28 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçına ise İzmir Bölgesi hakemlerinden FIFA Kokartlı Halil Umut Meler atandı. Bu sezon Süper Lig'de 19, Türkiye Kupası'nda 1, UEFA Avrupa Ligi'nde 1 ve Avrupa U21 Şampiyonası'nda ise 1 maç yöneten genç hakem, Aytemiz Alanyaspor'un ise bugüne kadar 5 maçında görev yaptı. Turuncu yeşilliler bu maçlarda 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde etti. Bu kritik mücadelede Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ile Alpaslan Dedeş yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

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Anahtar Kelimeler:
MHKSüper LigKayserisporAlanyaspor
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