Kayserispor-Alanyaspor maçını kim yönetecek 

SPOR TOTO Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu. Ligin 30. hafta maçında Alanyaspor, Kayserispor ile 28 Nisan Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda karşılaşacak. Zorlu mücadeleyi ise Koray Gencerler yönetecek. Bu sezon Süper Lig'de 5, TFF 1. Ligde 3, Türkiye Kupası'nda 4 maç yöneten Gencerler, Alanyaspor'un ise bugüne kadar 7 maçında düdük çaldı. Turuncu yeşilli temsilcimiz bu maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.

Kayserispor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak olan bu kritik mücadelede Koray Gencerler'in yardımcılıklarını da İbrahim Çağlar Uyarcan ve Volkan Ahmet Narinç yapacak.

Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2019, 15:40