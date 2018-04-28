Kayserispor - Alanyaspor maçın ilk 11'leri belli oldu

KADİR Has Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak olan mücadeleye, temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Haydar, savunmada Gassama, Welinton, Tzavellas, N'Sakala, orta alanda Maniatis, Sackey, Emre Akbaba, hücumda Villafanez, Fernandes ve ileri uçta da Douglas ilk 11'i ile çıkacak.
Ev sahibi Kayserispor ise, Lung, Lopes, Levent, Şamil, Umut, Deniz, Sapunaru, Boldrin, Badji, Atila ve William ilk 11'i ile maça başlayacak.
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