Kayserispor-Alanyaspor maçı canlı anlatım

48' Fabrice N'Sakala'nın sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

46' Alanyasporlu futbolcuların santrafor vuruşuyla maçın ikinci yarısı başlıyor.

45' Tugay Kaan Numanoğlu'nun düdüğü ile karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlik ile sona eriyor.

45' (Ayt. Alanyaspor) Anastasios Bakasetas ceza sahasının hemen dışından çektiği sert şut direğin dibinden dışarı çıkıyor.

45' Pedro Henrique'in sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

45' İlk yarının sonuna en az 2 dakika duraklama ekleniyor.

40' (İM Kayserispor) Doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top kaleci Marafona tarafından son dokunuşuyla kornere gidiyor.

37' (İM Kayserispor) Sağ kanattan gelişen atakta Miguel Lopes altı pas içine ortalıyor ancak Marafona topa sahip oluyor.

34' Junior Fernandes sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

30' (İM Kayserispor) Pedro Henrique'nin kullandığı kornerle hava topunda topu vurmayı başaran Ziya Alkurt'un kafa vuruşuyla top auta çıkıyor.

26' (Ayt. Alanyaspor) Karşılaşmanın 26.dakikasında ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Manolis Siopis çok hızlı bir şut çekiyor top direğin dibinden dışarı çıkıyor.

23' (Ayt. Alanyaspor) Yaklaşık 30 metreden şut çeken Papiss Cisse çerçeveyi bulamadı.

19' (İM Kayserispor) Yaşanan ikili mücadele sırasında Atilla Turan , arkadan kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Tugay Kaan Numanoğlu tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

14' (Ayt. Alanyaspor) Alanyaspor'un hızla gelişen atakta Juanfran'ın ceza sahasına girer girmez orta yaparak topu Junior Fernandesle buluşturdu. Tehlikeli bir kafa vuruşu yapan Junior Fernandes kaleciyi geçemedi.

13' (Ayt. Alanyaspor) Juanfran'ın açtığı ortayla topla buluşan Junior Fernandes'in attığı kafa vuruşu sonrasında top kaleci Emirhan Civelek'in ellerine düşüyor.

12' Karşılaşmada ilk dakikalar itibariyle her iki takımda oyun kurmakta zorlanıyor.

5' (İM Kayserispor) Karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliğini gerçekleştiriyor.Alpay Çelebi erken dakikada sakatlanarak kenara geliyor.Yerine Ziya Alkurt giriyor.

5' (Ayt. Alanyaspor) Alanyaspor ortasahada paslaşmasıyla ceza sağasında tehlikeli bir an. Papiss Cisse topa vuruyor. İstikbal Mobilya Kayserispor defansı tarafından engelleniyor.

1' İstikbal Mobilya Kayserispor takımının vuruşuyla maça başlandı.

Maç başladı...

Kayserispor - Alanyaspor 11'ler...

Kayserispor: İsmail Çipe, Abdennour, Atila Turan, Mensah, Poulain, Henrique, Lopes, Alpay, Djedje, Reinstra, Umut Bulut

Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Juanfran, Siopis, Ceyhun, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse