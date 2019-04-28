Kayserispor- Alanyaspor maçı Canlı Anlatım (28.04.2019)

70' (İM Kayserispor) İstikbal Mobilya Kayserispor takımında Tjaronn Chery faul yapıyor.

62' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Welinton Silva geçiyor.

60' (İM Kayserispor) Ceza sahası içinde topla buluşan Deniz Türüç, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

56' (İM Kayserispor) İstikbal Mobilya Kayserispor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Silviu Lung.

52' (Ayt. Alanyaspor) Ozan Tufan şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

46' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımında Welinton Silva faul yapıyor.

46' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Welinton Silva.

İLK YARI SONA ERDİ

41' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor, Steven Caulker ile rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

37' (İM Kayserispor) Deniz Türüç, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

32' (İM Kayserispor) İstikbal Mobilya Kayserispor, Deniz Türüç ile serbest vuruş kullanacak.

28' (Ayt. Alanyaspor) Lucas Villafanez önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Lucas Villafanez tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

23' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımından Efecan Karaca şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

17' (İM Kayserispor) İstikbal Mobilya Kayserispor takımından Atila Turan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

12' Aytemiz Alanyaspor takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ozan Tufan.

4' (Ayt. Alanyaspor) Djalma Campos tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

Kritik mücadeleye turuncu yeşilli temsilcimiz, kalede Haydar, savunmada Cenk Ahmet, Welinton, Coulker, Nsakala, orta alanda Sackey, Ozan, Villafanez, hücumda Efecan, Campos ve ileri uçta da Cisse ilk 11'i ile sahaya çıktı. Ev sahibi Kayserispor ise, Lung, Levent, Hasan, Deniz, Kravets, Varela, Chery, Sapunaru, Kucher, Kana ve Atila ilk 11'i ile maça başladı.

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2019, 17:35