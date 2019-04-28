Kayserispor- Alanyaspor maçı Canlı Anlatım (28.04.2019)

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73' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Welinton Silva geçiyor.
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73' Welinton Silva, Hasan Hüseyin Acar tarafından faule maruz kalıyor.
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72' (İM Kayserispor) İstikbal Mobilya Kayserispor takımında Hasan Hüseyin Acar, sarı kart görüyor.
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70' (İM Kayserispor) İstikbal Mobilya Kayserispor takımında Tjaronn Chery faul yapıyor.
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70' Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu İstikbal Mobilya Kayserispor adına Jean-Armel Kana-Biyik kullanacak.
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69' Djalma Campos ile Silvestre Varela arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Djalma Campos. Taç çizgisine yakın bir bölgede İstikbal Mobilya Kayserispor takımı oyuna başlayacak.
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69' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımında Djalma Campos, sarı kart görüyor.
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69' (İM Kayserispor) Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Levent Gülen için ofsayt bayrağı kalkıyor.
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68' (Ayt. Alanyaspor) Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Aytemiz Alanyaspor adına Welinton Silva kullanacak.
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68' (İM Kayserispor) İstikbal Mobilya Kayserispor takımında Deniz Türüç faul yapıyor. Orta saha çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Cenk Ahmet Alkılıç.
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66' (İM Kayserispor) İstikbal Mobilya Kayserispor takımından Deniz Türüç ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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66' (İM Kayserispor) İstikbal Mobilya Kayserispor, Deniz Türüç ile serbest vuruş kullanacak.
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66' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımında Lucas Villafanez faul yapıyor. Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Deniz Türüç.
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66' (İM Kayserispor) İstikbal Mobilya Kayserispor, Atila Turan ile ceza sahasının çaprazından serbest vuruş kullanacak.
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65' (Ayt. Alanyaspor) Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada Lucas Villafanez – Tjaronn Chery mücadelesinde hakem,İstikbal Mobilya Kayserispor lehine faul kararı veriyor.
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65' (Ayt. Alanyaspor) Rakip ceza sahası önünde Papiss Cisse için ofsayt bayrağı kalkıyor.
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64' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımından Papiss Cisse ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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62' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Welinton Silva geçiyor.
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62' Efecan Karaca, taç çizgisine yakın bir yerde Silvestre Varela tarafından faulle durduruluyor.
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60' (İM Kayserispor) Ceza sahası içinde topla buluşan Deniz Türüç, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
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58' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımından Lucas Villafanez sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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58' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor, Lucas Villafanez ile köşe vuruşu kullanıyor.
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58' (Ayt. Alanyaspor) Papiss Cisse önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında topla buluşan Papiss Cisse tarafından çekilen şutdefansın müdahalesiyle engelleniyor.
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57' (İM Kayserispor) İstikbal Mobilya Kayserispor, Silviu Lung ile serbest vuruş kullanacak.
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56' (İM Kayserispor) İstikbal Mobilya Kayserispor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Silviu Lung.
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56' (Ayt. Alanyaspor) Silviu Lung, Ozan Tufan tarafından faule maruz kalıyor.
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53' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımının ceza sahasının çaprazından kazandığı serbest vuruş için topun başına Welinton Silva geçiyor.
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53' (İM Kayserispor) Atila Turan ile Djalma Campos arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Atila Turan. Ceza sahası sol çağrazından Aytemiz Alanyaspor takımı oyuna başlayacak.
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53' (Ayt. Alanyaspor) Rakip yarı alanın ortalarında Papiss Cisse için ofsayt bayrağı kalkıyor.
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52' (Ayt. Alanyaspor) Ozan Tufan şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
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52' (İM Kayserispor) Deniz Türüç şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
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51' İstikbal Mobilya Kayserispor takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Atila Turan geçiyor.
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51' Orta saha çizgisine yakın bir noktada Silvestre Varela, Cenk Ahmet Alkılıç tarafından faule maruz kalıyor.
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47' İstikbal Mobilya Kayserispor, Cristian Sapunaru ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
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46' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımında Welinton Silva faul yapıyor.
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46' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Welinton Silva.
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46' Welinton Silva, Silvestre Varela tarafından faule maruz kalıyor.
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46' Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
İLK YARI SONA ERDİ
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45' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımında Papiss Cisse faul yapıyor.
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45' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımında Papiss Cisse hakem Koray Gençerler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
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45' (İM Kayserispor) Deniz Türüç ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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45' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımından Lucas Villafanez ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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45' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor, Lucas Villafanez ile serbest vuruş kullanacak.
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44' İstikbal Mobilya Kayserispor takımında Jean-Armel Kana-Biyik faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Djalma Campos.
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44' (İM Kayserispor) İstikbal Mobilya Kayserispor takımında Jean-Armel Kana-Biyik, sarı kart görüyor.
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41' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor, Steven Caulker ile rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
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41' (İM Kayserispor) Deniz Türüç - Fabrice N'Sakala mücadelesinde hakem, ceza sahasının dışında bir noktada Aytemiz Alanyaspor lehine faul kararı veriyor.
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41' (İM Kayserispor) İstikbal Mobilya Kayserispor, Atila Turan ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
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41' (Ayt. Alanyaspor) Silvestre Varela, Steven Caulker tarafından faulle durduruluyor. İstikbal Mobilya Kayserispor, taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
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37' (İM Kayserispor) Deniz Türüç, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
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37' (Ayt. Alanyaspor) Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Aytemiz Alanyaspor adına Efecan Karaca kullanacak.
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37' (İM Kayserispor) İstikbal Mobilya Kayserispor takımında Hasan Hüseyin Acar faul yapıyor. İstikbal Mobilya Kayserispor yarı alanının ortalarında kaleye uzak mesafede faul yapılan oyuncu Efecan Karaca.
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36' (İM Kayserispor) Artem Kravets tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
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33' (Ayt. Alanyaspor) Lucas Villafanez, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
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33' (İM Kayserispor) Atila Turan, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Haydar Yılmaz kurtarıyor.
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32' (İM Kayserispor) İstikbal Mobilya Kayserispor, Deniz Türüç ile serbest vuruş kullanacak.
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31' (Ayt. Alanyaspor) Artem Kravets, Isaac Sackey tarafından faule maruz kalıyor.
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31' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımında Isaac Sackey hakem Koray Gençerler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
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28' (Ayt. Alanyaspor) Lucas Villafanez önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Lucas Villafanez tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
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28' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor, Lucas Villafanez ile rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
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27' (İM Kayserispor) İstikbal Mobilya Kayserispor takımında Jean-Armel Kana-Biyik faul yapıyor. Ceza sahasının dışında bir noktada faul yapılan oyuncu Ozan Tufan.
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23' (Ayt. Alanyaspor) Golün asistini yapan isim Fabrice N'Sakala.
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23' (Ayt. Alanyaspor) Golün asistini yapan isim Fabrice N'Sakala.
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23' (Ayt. Alanyaspor) GOOOLL!! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Aytemiz Alanyaspor ceza sahası yayının hemen dışından Steven Caulker ile aradığı golü buldu.
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23' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımından Efecan Karaca şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
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23' (Ayt. Alanyaspor) Lucas Villafanez ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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19' Aytemiz Alanyaspor takımından Isaac Sackey şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
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18' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımından Lucas Villafanez ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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17' (İM Kayserispor) İstikbal Mobilya Kayserispor takımından Atila Turan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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16' Aytemiz Alanyaspor takımının orta yuvarlakta kazandığı serbest vuruş için topun başına Welinton Silva geçiyor.
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16' Artem Kravets – Ozan Tufan mücadelesinde hakem, orta yuvarlakta Aytemiz Alanyaspor lehine faul kararı veriyor.
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14' (Ayt. Alanyaspor) Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Lucas Villafanez ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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14' (Ayt. Alanyaspor) Lucas Villafanez ile Aytemiz Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
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12' Aytemiz Alanyaspor takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ozan Tufan.
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12' Welinton Silva, orta yuvarlağa yakın bir noktada Artem Kravets tarafından faule maruz kalıyor.
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12' Aytemiz Alanyaspor takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Steven Caulker.
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11' İstikbal Mobilya Kayserispor takımında Deniz Türüç orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde faul yapıyor.
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9' (İM Kayserispor) Hasan Hüseyin Acar, gol pasını veren isim.
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9' (İM Kayserispor) Silvestre Varela takımını öne geçiren golü atıyor.
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4' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor, Lucas Villafanez ile köşe vuruşu kullanıyor.
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4' (Ayt. Alanyaspor) Ozan Tufan tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
- 4' (Ayt. Alanyaspor) Djalma Campos tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
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3' (Ayt. Alanyaspor) Lucas Villafanez ile Aytemiz Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
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1' Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
Kritik mücadeleye turuncu yeşilli temsilcimiz, kalede Haydar, savunmada Cenk Ahmet, Welinton, Coulker, Nsakala, orta alanda Sackey, Ozan, Villafanez, hücumda Efecan, Campos ve ileri uçta da Cisse ilk 11'i ile sahaya çıktı. Ev sahibi Kayserispor ise, Lung, Levent, Hasan, Deniz, Kravets, Varela, Chery, Sapunaru, Kucher, Kana ve Atila ilk 11'i ile maça başladı.Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2019, 17:35