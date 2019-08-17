Kayserispor-Alanyaspor maçı canlı anlatım (0-1)

90' (İM Kayserispor) Maçta eşitliği yakalayan İstikbal Mobilya Kayserispor'un golü Hakem Tugay Kaan Numanoğlu tarafından ofsayt gerekçesiyle VAR'a bakılarak iptal ediliyor.

89' (İM Kayserispor) İstikbal Mobilya Kayserispor'da üçüncü ve son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Ben Rienstra oyundan çıkarken, yerine giren isim Emre Demir oluyor.

86' (Ayt. Alanyaspor) Papiss Cisse hakem Tugay Kaan Numanoğlu tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

86' (Ayt. Alanyaspor) GOOOLL!!! , Papiss Cisse'in golü ile Alanyaspor maçta öne geçiyor.

85' (Ayt. Alanyaspor) Topa vurma şansı yakalayan Papiss Cisse İstikbal Mobilya Kayserispor defansına takılıyor ve top kornere gidiyor.

83' (İM Kayserispor) Bernard Mensah'ın kullandığı köşe vuruşunda top kaleci Marafona'da kalıyor.

80' (İM Kayserispor) Pedro Henrique hakem Tugay Kaan Numanoğlu tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

79' (Ayt. Alanyaspor) Fabrice N'Sakala'nın yaptığı ortayla ceza sahasından topla buluşan Salih Uçan şutunu çekiyor ancak İsmail Çipe'yi geçemiyor.

78' (İM Kayserispor) İstikbal Mobilya Kayserispor'da ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Ziya Alkurt oyundan çıkarken, yerine giren isim Bilal Başacıkoğlu oluyor.

77' (İM Kayserispor) Aymen Abdennour'un arkadan yaptığı mudahele sonucunda hakem Tugay Kaan Numanoğlu tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

75' (İM Kayserispor) İstikbal Mobilya Kayserispor'un hızlı atağıyla top ağlarla buluşuyor ancak maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu pozisyonun ofsayt olduğuna karar veriyor.

73' Maçta 73.dakikaya girilirken skorda eşitlilik bozulmuyor.

69' (Ayt. Alanyaspor) Alanyaspor'da ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Junior Fernandes oyundan çıkarken, yerine giren isim Djalma Campos oluyor.

67' (Ayt. Alanyaspor) Junior Fernandes'in arkadan yaptığı sert müdahele sonucunda Brice Dja Djedje yerde kalıyor.

66' Karşılaşma bu dakikalarda karşılıklı yapılan top kayıplarıyla orta saha mücadelesi şeklinde devam ediyor.

61' (Ayt. Alanyaspor) Alanyaspor'un üst üste gelişen tehlikeli ataklarında topa vurma şansı bulan Anastasios Bakasetas'ın şutu kaleci İsmail Çipe'de kalıyor.

60' (Ayt. Alanyaspor) Sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında ceza yayı üstünde topla buluşan Fernandes köşeye vurdu ancak iyi yer tutan İsmail Çipe topu rahatlıkla kontrol etti.

55' (Ayt. Alanyaspor) Sol taraftan topu çok iyi taşıyan Junior Fernandes'in çektiği şut kaleci İsmail Çipe'yi geçemiyor.

54' (Ayt. Alanyaspor) Anastasios Bakasetas ortalıyor ancak ön direkte İstikbal Mobilya Kayserispor savunması karşılıyor.

52' (İM Kayserispor) Atilla Turan'ın açtığı orta kaleci Marafona'da kalıyor.

48' Fabrice N'Sakala'nın sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

46' Alanyasporlu futbolcuların santrafor vuruşuyla maçın ikinci yarısı başlıyor.

45' Tugay Kaan Numanoğlu'nun düdüğü ile karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlik ile sona eriyor.

45' (Ayt. Alanyaspor) Anastasios Bakasetas ceza sahasının hemen dışından çektiği sert şut direğin dibinden dışarı çıkıyor.

45' Pedro Henrique'in sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

45' İlk yarının sonuna en az 2 dakika duraklama ekleniyor.

40' (İM Kayserispor) Doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top kaleci Marafona tarafından son dokunuşuyla kornere gidiyor.

37' (İM Kayserispor) Sağ kanattan gelişen atakta Miguel Lopes altı pas içine ortalıyor ancak Marafona topa sahip oluyor.

34' Junior Fernandes sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

30' (İM Kayserispor) Pedro Henrique'nin kullandığı kornerle hava topunda topu vurmayı başaran Ziya Alkurt'un kafa vuruşuyla top auta çıkıyor.

26' (Ayt. Alanyaspor) Karşılaşmanın 26.dakikasında ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Manolis Siopis çok hızlı bir şut çekiyor top direğin dibinden dışarı çıkıyor.

23' (Ayt. Alanyaspor) Yaklaşık 30 metreden şut çeken Papiss Cisse çerçeveyi bulamadı.

19' (İM Kayserispor) Yaşanan ikili mücadele sırasında Atilla Turan , arkadan kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Tugay Kaan Numanoğlu tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

14' (Ayt. Alanyaspor) Alanyaspor'un hızla gelişen atakta Juanfran'ın ceza sahasına girer girmez orta yaparak topu Junior Fernandesle buluşturdu. Tehlikeli bir kafa vuruşu yapan Junior Fernandes kaleciyi geçemedi.

13' (Ayt. Alanyaspor) Juanfran'ın açtığı ortayla topla buluşan Junior Fernandes'in attığı kafa vuruşu sonrasında top kaleci Emirhan Civelek'in ellerine düşüyor.

12' Karşılaşmada ilk dakikalar itibariyle her iki takımda oyun kurmakta zorlanıyor.

5' (İM Kayserispor) Karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliğini gerçekleştiriyor.Alpay Çelebi erken dakikada sakatlanarak kenara geliyor.Yerine Ziya Alkurt giriyor.

5' (Ayt. Alanyaspor) Alanyaspor ortasahada paslaşmasıyla ceza sağasında tehlikeli bir an. Papiss Cisse topa vuruyor. İstikbal Mobilya Kayserispor defansı tarafından engelleniyor.

1' İstikbal Mobilya Kayserispor takımının vuruşuyla maça başlandı.

Maç başladı...

Kayserispor - Alanyaspor 11'ler...

Kayserispor: İsmail Çipe, Abdennour, Atila Turan, Mensah, Poulain, Henrique, Lopes, Alpay, Djedje, Reinstra, Umut Bulut

Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Juanfran, Siopis, Ceyhun, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse