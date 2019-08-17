Kayserispor - Alanyaspor maçı bugün

SÜPER Lig Cemil Usta Sezonunda 2018-2019 Futbol Sezonu, dün akşam oynanan Denizlispor-Galatasaray maçı ile başladı. Ligdeki 4'üncü yılına adım atan temsilcimiz Alanyaspor da ilk maçını deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacak. Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi, Tugay Kaan Numanoğlu, Mustafa Sönmez ve Mehmet Salih Mazlum hakem üçlüsü yönetecek. 21.45'de başlayacak olan mücadele öncesi turuncu yeşilli temsilcimizde Lokman Gör dışında eksik bulunmuyor. Ev sahibi Kayserispor'da ise 4 futbolcu cezalı olduğu için maçta forma giyemeyecek. Sarı kırmızılılarda geçen sezondan kırmızı kart cezası bulunan Silviu Lung, sakatlığı bulunan Hasan Hüseyin Acar, Artem Kravets ve Bernard Mensah maç kadrosunda yer alamayacak.

ALANYASPOR İLK PEŞİNDE

Süper Lig'de 3 yıldır mücadele eden Alanyaspor, bugüne kadar açılış maçlarında galibiyet yüzü göremedi. Ligdeki ilk yılı olan 2016-2017 sezonunun açılış maçında Beşiktaş'a deplasmanda 4-1 kaybeden turuncu yeşilliler, 2'nci yıl Kasımpaşa'ya kendi evinde 3-1 yenildi. Geçtiğimiz yıl ise Sivasspor deplasmanına konuk olan Alanyaspor, sahadan 1-0 mağlup ayrılarak Süper Lig'deki hiç bir açılış maçını kazanamamış oldu. Bu yıl şeytanın bacağını kırmak isteyen turuncu yeşilliler, eski teknik direktörleri Hikmet Karaman'ın çalıştırdığı Kayserispor'u deplasmanda yenerek sezona galibiyetle başlamak istiyor.

