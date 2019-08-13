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Kayserispor, Aksel Aktaş'ı renklerine bağladı

Sarı-kırmızılı kulüp, Fransa'nın Reims takımından Aksel Aktaş ile anlaştı.

SPOR 13.08.2019, 10:25 Toygar Dim
Kayserispor, Aksel Aktaş'ı renklerine bağladı
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SÜPER Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Fransa'nın Reims takımından Aksel Aktaş'ı kadrosuna kattı. 

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 

Açıklamada, sözleşmenin hem oyuncuya hem de Kayserispor'a hayırlı olması temennisinde bulunulurken, Aksel Aktaş'ın düzenlenen törenle sözleşmeye imza attığı kaydedildi. 

Aksel Aktaş'ın, Fransa'nın 16 ve 18 yaş altı, Türkiye'nin ise 19 yaş altı milli takımında forma giydiği aktarıldı. 

#kayserispor #reims #aksel #Aktaş
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