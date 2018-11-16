Kayseri'de kartlar can sıkıyor

SARI kırmızılı takımda Atila Turan, Rajko Rotman, Tjaronn Chery ve kırmızı kart cezalısı Tiago Lopesin 3 sarı kartı bulunuyor. Bu 3 isimden Atila Turan, Bilal Başacıkoğlu ve Rajko Rotman, Aytemiz Alanyaspor maçında sarı kart görmesi halinde ligin 14. haftasında oynanacak olan Trabzonspor maçında forma giyemeyecekler. Ayrıca Galatasaray maçında kırmızı kart gören Tiago Lopes, Alanyaspor maçında forma giyemeyecek ve ardından cezasını tamamlamış olacak. Lopes, Trabzonspor maçında yeniden forma giyecek ve bu maçta sarı kart görmesi halinde 15. haftada deplasmanda oynanacak olan Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.