Kayseri'de altın puan 1-1

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor deplasmanından 1 puanla döndü. Kritik maçta sarı kırmızılı takımın konuğu olan turuncu yeşilliler, 9. dakikada Varela'nın golüyle geriye düştü. Alanyasporlu Sackey'nin golde büyük hatası vardı. Kayserisporlu Hasan Hüseyin, Sackey'nin hatalı pasında topu kaparak Varela'ya aktardı ve Varela'nın vuruşunda top filelerle buluştu. Alanyaspor bu gole 23. dakikada Coulker ile cevap verdi. Villafanez'in ortasında iyi yükselen Steven Coulker, kaleci Lung'u avladı ve skoru eşitleyen golü attı. Mücadelenin 2. yarısında yapılan karşılıklı ataklar sonuç vermedi ve karşılaşma 1-1'lik skorla sonuçlandı. Aytemiz Alanyaspor bu beraberlikle 42 puana yükselirken, ev sahibi Kayserispor da 37 puana yükseldi.

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2019, 18:29