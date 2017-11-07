Kayıplara karışmadan önce son sözleri: Beyin kanaması geçireceğim

BÜYÜK umutlarla Fenerbahçe'ye geri dönen ancak hayal kırıklığından başka bir şey veremeyen teknik direktör Aykut Kocaman, Osmanlıspor maçının ardından takım otobüsüne binmeyip özel bir araçla adeta ortadan kaybolmuştu. Öyle ki Kocaman, düne kadar ne telefonlara ne de kendisine atılan mesajlara yanıt vermişti.

Kocaman'ın Osmanlı maçı sonrası stattan ayrılmadan hemen önce yardımcılarıyla yaptığı son görüşmelerin detayları ortaya çıktı.

"ÜZÜNTÜDEN BEYİN KANAMASI GEÇİRECEĞİM"

Üçüncü kez son dakika golüyle Ankara'da puan kaybı yaşayan Fenerbahçe'de maç sonunda herkesin üzüntüsü büyüktü. Futbolcular kapıları kapatıp kimseyi içeriye almadan kendi aralarında konuşurken, Kocaman'ın da yardımcılarıyla bir durum değerlendirmesi yaptığı ortaya çıktı.

Habertürk'ün haberine göre; Tecrübeli çalıştırıcının bu toplantıda, "Üzüntüden beyin kanaması geçireceğim. Hiçbir planımız tutmadı. Ne yaptıysak bir türlü istediğimiz seviyeye gelemedik. Yaşadıklarımız normal şeyler değil. Böylesini hiçbir şekilde beklemiyordum" diye dert yandığı öğrenildi.