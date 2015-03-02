Katral'da sakatlık şoku

BEŞİKTAŞ'IN başarılı file bekçisi Cenk Gönen'den kötü haber geldi. Milli kalecinin kaburgasında çatlak şüphesi olduğu öğrenildi.Lig TV'nin haberine göre Cenk'in, Balıkesirspor maçının son dakikasında yaşanan frikik pozisyonunda sakatlık geçirdiği belirtildi. Cenk Gönen'nin son durumu, pazartesi günü çekilecek MR'ının ardından belli olacak.Beşiktaş'ın diğer kalecisi Tolga Zengin'in de sakatlığı bulunuyor.



Kaynak:fanatik