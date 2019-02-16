Katar'da 'Alanyaspor' ilgisi 

Elite Group sahibi Mevlüt Görücü, Katar seyahatinde görüştüğü işadamlarına Alanyaspor atkısı hediye etti. Süper Lig'i yakından tanıyan Katarlı işadamları, Alanyaspor'u da yakından takip ettiklerini söylediler

Katar'da 'Alanyaspor' ilgisi 
banner404

SON yıllarda futbola olan ilgisi giderek artan Katar'da Alanyaspor rüzgarı esti. Alanya'nın önde gelen emlak firmalarından olan Elite Group sahibi Alanyalı işadamı Mevlüt Görücü, iş ortağı Steve Hand ile şu sıralarda bir dizi görüşme ve fuar için gittiği Katar'da Alanya'yı ve Alanyaspor'u tanıtıyor. Yanında götürdüğü Alanyaspor atkılarını işadamlarına hediye eden Görücü, "Şehrimizin marka değerine değer katan Alanyaspor futbol takımımız ile gururlanarak hem Alanya'mızın hem de projelerimizin tanıtımını yaptığımız Katar seyahatimizde çok güzel anılar biriktirdik. Şehrimizin tanıtımına emeği geçen başta Alanyaspor'umuz olmak üzere tüm herkese teşekkür ederim" dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sunay Akın ve İlhan Şeşen TerraCity'de
Sunay Akın ve İlhan Şeşen TerraCity'de
  1. GÜNCEL

banner495

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479