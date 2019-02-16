Katar'da 'Alanyaspor' ilgisi 

SON yıllarda futbola olan ilgisi giderek artan Katar'da Alanyaspor rüzgarı esti. Alanya'nın önde gelen emlak firmalarından olan Elite Group sahibi Alanyalı işadamı Mevlüt Görücü, iş ortağı Steve Hand ile şu sıralarda bir dizi görüşme ve fuar için gittiği Katar'da Alanya'yı ve Alanyaspor'u tanıtıyor. Yanında götürdüğü Alanyaspor atkılarını işadamlarına hediye eden Görücü, "Şehrimizin marka değerine değer katan Alanyaspor futbol takımımız ile gururlanarak hem Alanya'mızın hem de projelerimizin tanıtımını yaptığımız Katar seyahatimizde çok güzel anılar biriktirdik. Şehrimizin tanıtımına emeği geçen başta Alanyaspor'umuz olmak üzere tüm herkese teşekkür ederim" dedi.