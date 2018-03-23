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Kaslı vücutlar yarışıyor

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Bilek Güreşi Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmeleri, Manavgat'taki bir otelde başladı

Kaslı vücutlar yarışıyor

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Bilek Güreşi Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmeleri, Manavgat'taki bir otelde başladı

23 Mart 2018 Cuma 00:02
Kaslı vücutlar yarışıyor
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PAZAR günü sona erecek olan şampiyonaya 65 kategoride 800'den fazla sporcu katılıyor. Şampiyonada ilk gün podyuma master erkekler çıktı. Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt, futbolun ardından Türkiye'de en yaygın federasyon olduklarını belirterek, sporcuların sağlıklı şekilde spor yapmaları için çalıştıklarını söyledi. Şampiyona sonrasında milli takımda yer alacak sporcuları da belirleyeceklerini aktaran Kurt, "Bugün 19, yarın 13 kategoride kadın ve erkeklerin mücadele edeceği sıkletlerimiz var. Bu bölüme 308 sporcumuz katıldı. Cumartesi 23 ve pazar günü 10 olmak üzere 33 kategoride 500'den fazla sporcu, toplamda kadın erkek 65 kategoride 800'ün üzerinde sporcu katılmasını bekliyoruz" dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Vücut GeliştirmeFitness Bilek Güreşi Federasyonu
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