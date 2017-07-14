KULÜBÜN sosyal medya hesabına açıklamada bulunan 26 yaşındaki Kolombiyalı forvet oyuncusu, "Burada olduğum için çok mutluyum. Kasımpaşa için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Takıma yüksek katkı sağlamak istiyorum. Kasımpaşa benim için bir fırsat ve bu fırsatı kaçırmak istemiyorum. Çok gol atmak için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.
Kemerburgaz Tesisleri'ni de çok beğendiğini aktaran Rangel, çok çalışıp, kulübe hizmet etmek istediğini kaydetti
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Rangel'i satın alma opsiyonuyla Kolombiya'nın Atletico Nacional takımından bir yıllığına kiraladı.
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