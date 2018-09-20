Kasımpaşa-Alanyaspor maçını Özgür Yankaya yönetecek

BUNA göre; Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un 23 Eylül Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı mücadeleye, Edirne Bölgesi hakemlerinden Özgür Yankaya atandı. Bu sezon Süper Lig'de 1 maç yöneten tecrübeli hakem, bugüne kadar Aytemiz Alanyaspor'un 10 maçında düdük çaldı. Turuncu yeşilli temsilcimiz bu maçlarda 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Kasımpaşa ile Alanyaspor arasında oynanacak olan mücadelede Özgür Yankaya'nın yardımcılıklarını ise Mehmet Metin ile Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2018, 11:14