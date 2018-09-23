BUNA göre; saat 16.00'da başlayacak olan mücadeleye, temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Ufuk, savunmada Baiano, Merih, Tzavellas, N'Sakala, orta alanda Sackey, Maniatis, Ceyhun, hücumda Villafanez, Efecan ve ileri uçta da Cisse ilk 11'i ile başlayacak.
Ev sahibi Kasımpaşa ise, Ramazan, Youssef, Veigneau, Veysel, Popov, Sadiku, Trezeguet, Pavelka, Tarkan, İlhan ve Diagne ilk 11'i ile sahaya çıkacak.
Kasımpaşa-Alanyaspor maçında kadrolar açıklandı
Süper Lig'de bugün Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor'un karşı karşıya geleceği 6. hafta maçında kadrolar az önce açıklandı
BUNA göre; saat 16.00'da başlayacak olan mücadeleye, temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Ufuk, savunmada Baiano, Merih, Tzavellas, N'Sakala, orta alanda Sackey, Maniatis, Ceyhun, hücumda Villafanez, Efecan ve ileri uçta da Cisse ilk 11'i ile başlayacak.
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