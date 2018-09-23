Kasımpaşa-Alanyaspor canlı anlatım

AYTEMİZ Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 6'ıncı haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadeleye, temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Ufuk, savunmada Baiano, Merih, Tzavellas, N'Sakala, orta alanda Sackey, Maniatis, Ceyhun, hücumda Villafanez, Efecan ve ileri uçta da Cisse ilk 11'i ile başladı. Ev sahibi Kasımpaşa ise, Ramazan, Youssef, Veigneau, Veysel, Popov, Sadiku, Trezeguet, Pavelka, Tarkan, İlhan ve Diagne ilk 11'i ile sahaya çıktı.

CANLI ANLATIM

Maç Alanyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın sonuna 6 dakika uzatma eklendi.

90' Kasımpaşa Ciagne'nin golüyle farkı 1'e indirdi. 1-2

87' Aytemiz Alanyaspor Cisse'nin attığı golle skoru 2-0'a getirdi.

84' Aytemiz Alanyaspor'da 7 numaralı Efecan çıktı. Yerine 20 numaralı Hasan Ayaroğlu girdi.

81' Alanyaspor'da 18 numaralı Papiss Cisse sarı kart gördü.

80' Junior Fernandes'in sağ çaprazdan kullandığı sertbest vuruşta kaleci Raman topu kontrol etti.

79' Kasımpaşa'da 6 numaralı Sadiku sarı kart gördü.

78' Aytemiz Alanyaspor'da 19 numaralı Villafanez oyundan çıktı. Yerine 78 numaralı Junior Fernandes oyuna girdi.

75' Kasımpaşa'da 88 numaralı Veysel Sarı sarı kart gördü.

74' Alanyaspor'da 35 numaralı Ufuk Ceylan sarı kart gördü.

71' Alanyaspor gole çok yaklaştı. Cisse, Efecan'ın sağ kanattan arka direğe yaptığı ortaya dokunamadı.

70' Kasımpaşa'da Olivier Veigneau'nun yerine Samuel Emem Eduok girdi.

69' Alanyaspor'da 8 numaralı Maniatis oyundan çıktı. Yerine 88 numaralı Taha Yalçıner girdi.

63' Kasımpaşa, Diagne ile gole çok yaklaştı. Golcü futbolcu, yakın mesafeden yaptığı vuruştan faydalanamadı.

60' Ceza sahasının arkasına sarkan Trezeguet, vuruş pozisyonunu aldı ancak araya giren isim Merih oldu.

55' Alanyaspor'da 14 numaralı Baiano sarı kart gördü.

50' İlk yarıda Alanyaspor savunmasının en etkili ismi Merih Demiral, Diagne'nin hareket yönüne kayarak yaptığı müdahaleyle atağı kesti.

48' Özgür Çek'İn kullandığı köşe vuruşunda Sadiku,ceza sahası dışına seken topa gelişine vurdu ancak Alanyaspor savunmasını aşamadı.

İkinci yarı başladı.

İlk yarı Aytemiz Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

45+1 Alanyaspor Cisse'nin golü ile 1-0 öne geçti.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 3 dakika eklendi.

28' Cisse, Efecan'ın ara pasında bir anda şut şansı yakaladı. Veysel Sarı, Cisse'ye yaptığı müdahaleyle bu şut şansını tanımadı.

20' Trezeguet'nin ara pasında Pavelka, öne çıkan Alanyaspor savunmasının arkasına sarkmak istedi. Merih Demiral kayarak yaptığı müdahaleyle tehlikenin büyümesini engelledi.

16' Hızlı çıkan Alanyaspor'da Cisse, ceza sahası sol çaprazından sert vurdu. Cisse'nin şutu yan ağlarda kaldı.

13' Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet, 2 Alanyasporlu oyuncudan ceza sahası içinde sıyrıldı ancak şut şansı bulamadı.

10' Alanyaspor hızlı çıktı! Kasımpaşa savunmasının arkasına sarkan Efecan, göğsüyle topu yumşattıktan sonra sağ çaprazdan uzak direğe vurdu. Efecan'ın şutu az farkla dışarı çıktı.

7' Hakem Özgür Yankaya, Kasımpaşa'nın Pavelka ile bulduğu golü Diagne'nin rakibine pozisyon esnasında faul yapması sebebiyle VAR'a danışarak iptal etti.

5' Kasımpaşa, Pavelka'nın golüyle 1-0 öne geçti.

0' Maç başladı.

Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2018, 18:01