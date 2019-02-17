Kasımpaşa 1 - 4 Galatasaray

SPOR Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray, 4-1 kazandı.



Müsabakada Galatasaray'ın gollerini 23. dakikada Belhanda, 28, 53 ve 68. dakikalarda Feghouli kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golünü Trezeguet attı.



Bu sonuçla puanını 42'ye yükselten Galatasaray, maç fazlasıyla lider Başakşehir ile arasındaki farkı 3'e indirdi. Kasımpaşa ise 29 puanda kaldı.



İLK 11'LER



KASIMPAŞA: Scuffet, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Pavelka, Sadiku, Khalili, Koita, İlhan, Trezeguet



GALATASARAY: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Emre, Donk, Selçuk, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Diagne



MAÇTAN NOTLAR



Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.



Sarı-kırmızılı takımın, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz'in Benfica ekibine 2-1 yenildiği maçın ilk 11'inde görev alan oyunculardan Yuto Nagatomo ve Fernando Reges Kasımpaşa müsabakasının kadrosunda yer almazken, Badou Ndiaye'yi ise yedek bırakıldı.



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç öncesinde yaptığı açıklamada Nagatomo'nun rahatsızlığı, Fernando'nun da sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığını bildirdi.



Kasımpaşa maçında bu futbolcuların yerine Emre Taşdemir, Ryan Donk ve Selçuk İnan forma giydi.



Galatasaray, maça Fernando Muslera, Martin Linnes, Marcao, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Selçuk İnan, Ryan Donk, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Henry Onyekuru ve Mbaye Diagne ile başladı.



Sarı-kırmızılıların yedeklerinde ise Ndiaye'nin yanı sıra İsmail Çipe, Mariano Filho, Ahmet Çalık, Sinan Gümüş, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Kostas Mitroglou, Semih Kaya ve Yunus Akgün bulundu.



Ndiaye yedeklerde



Galatasaray'da Badou Ndiaye, Benfica maçındaki etkisiz performansı nedeniyle Kasımpaşa maçında yedek kaldı.



Teknik direktör Fatih Terim, Benfica maçından sonra, orta sahada görev alan Ndiaye ve Fernando'nun performansını eleştirmişti.



Tecrübeli teknik adam, Ndiaye ile sakatlığı olan Fernando'nun yerine Kasımpaşa karşısında orta sahada Donk ve Selçuk İnan'a şans verdi.



Emre Taşdemir ilk kez 11'de



Galatasaray'ın transferlerinden Emre Taşdemir, sarı-kırmızılı takımla ilk kez bir maça 11'de başladı.



Devre arasında transfer edilen Emre Taşdemir, daha önce Süper Lig'deki MKE Ankaragücü ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Boluspor maçlarında sonradan oyuna dahil olmuştu.



Diagne eski takımına karşı



Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne, eski takımı Kasımpaşa'ya karşı ilk maçına çıktı.



Sarı-kırmızılı takım, Senegalli futbolcuyu devre arasında Kasımpaşa'dan 10 milyon avro bonservis bedeli karşılığında renklerine katmıştı.



Diagne, Kasımpaşa'da forma giydiği 34 Süper Lig maçında 32 gol kaydetmişti.



Kasımpaşa'da Khalili 21 maç sonra sahada

Kasımpaşa'nın Filistin asıllı İsveçli futbolcusu Abdul Rahman Khalili, Süper Lig'de 21 hafta sonra ilk kez forma giydi.



Ligin ilk haftasında Çaykur Rizespor ile yapılan maçta yaşadığı sakatlığın ardından sağ uyluk arka adalesinden operasyon geçiren Khalili, uzun bir aranın ardından Galatasaray mücadelesiyle sahalara döndü.



MAÇTAN DAKİKALAR



9. dakikada Kasımpaşa tehlikeli geldi. Trezeguet'nin ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan İlhan Depe'nin yakın mesafeden şutunda açıyı daraltan kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.



14. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Ceza yayının içinden serbest atış kullanan Trezeguet, şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.



17. dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Trezeguet'nin ceza sahasına girmeden yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.



22. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Selçuk'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Koita'nın kafayla uzaklaştırmak istediği topu ceza yayı önünde Belhanda kontrol etti. Bu oyuncunun topu düzelttikten sonra yerden çektiği sert şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.



28. dakikada Galatasaray öne geçti. Belhanda'nın sol çaprazdan yaptığı ortada Feghouli kale sahasında buluştuğu topu bekletmeden kaleci Scuffet'in bacaklarının arasından filelere yolladı: 1-2.



45 2. dakikada Trezeguet'nin ceza sahası dışında kaleyi tam karşıdan gören noktadan yaptığı şık vuruşta top yandan az farkla dışarı çıktı.



Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 üstün bitirdi.

