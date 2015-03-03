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Kartal onun peşinde

6 golle Çaykur Rizespor'un en üretken ismi olarak dikkat çeken Deniz Kadah'la Beşiktaş ve Trabzonspor'un yakından ilgilendiği belirtiliyor. 29 yaşındaki forvetin performansı Rizeliler'in yüzünü güldürüyor

Kartal onun peşinde

6 golle Çaykur Rizespor'un en üretken ismi olarak dikkat çeken Deniz Kadah'la Beşiktaş ve Trabzonspor'un yakından ilgilendiği belirtiliyor. 29 yaşındaki forvetin performansı Rizeliler'in yüzünü güldürüyor

03 Mart 2015 Salı 11:08
Kartal onun peşinde
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287 günlük iç sahada kazanamama serisine Eskişehirspor karşısında son veren Çaykur Rizespor’da Deniz Kadah’ın performansı yüzleri güldürüyor. Kritik Eskişehir maçında kilidi açan isim olan Deniz, Süper Lig’de 6 gole ulaştı. Takımının en golcü isimlerinden biri haline gelen gurbetçi futbolcunun bu formu Süper Lig devlerinin de gözünden kaçmış değil.Beşiktaş ve Trabzonspor yakından takip ediyor. Hatta bu iki kulübün de oyuncunun durumu hakkında Çaykur Rizespor’un kapısını çaldıkları öğrenildi. Hikmet Karaman’ın takımın başına geçmesiyle daha etkili bir görüntü çizen Deniz’in bu performansını sürdürmesi halinde yaz transfer döneminin gözde isimlerinden biri olması bekleniyor.

Yeni hedef Balıkesir

Bu arada Karadeniz ekibi, gelecek haftaki Balıkesir maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, futbolcuların tamamı katıldı. Sakatlığı bulunan Kweuke takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından 29 yaşına giren Deniz’e sürpriz doğum günü partisi düzenlendi.

Kaynak:fanatik
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Son Güncelleme: 03.03.2015 10:10
Anahtar Kelimeler:
Deniz Kadahçaykur RizeBeşiktaşKartal
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