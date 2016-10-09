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Kartal lideri devirdi

Beşiktaş, hazırlık maçında Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Mücadele siyah-beyazlıların 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi

Kartal lideri devirdi

Beşiktaş, hazırlık maçında Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Mücadele siyah-beyazlıların 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi

09 Ekim 2016 Pazar 19:03
Kartal lideri devirdi
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MAÇTAN DAKİKALAR
24. dakikada Dieng’in sağ kanattan rakiplerini geçerek ceza sahası içeri girip vuruşunda top direkten döndü ve Mustafa Pektemek’in önünde kaldı. Onun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Utku’nun müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 1-0
30. dakikada Atiba’nın pasında sağ kanatta topla buluşan Tosic’in ceza sahasına ortasında top defanstan döndü. Ceza yayı önünde topla buluşan Tolgay’ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.
32. dakikada Talisca’nın ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ufuk’un yanından ağlara gitti. 1-1
60. dakikada Kerim Frei’ın sol kanattan rakipleri geçerek ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ufuk meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
69. dakikada Rotman’ın sağ kanattan ceza içi son çizgiye inip yerden verdiği pasta topla buluşan Napoleoni’nin gelişen vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
87. dakikada Hamza’nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Marcelo’nun vuruşunda meşin yuvarlak üst köşeden ağlara gitti. 2-1
90+3. dakikada Talisca’nın pasında Hamza topu kontrol edemedi ve meşin yuvarlak ceza sahası içinde bulunan Muhammed Enes’in önünde kaldı. Onun vuruşunda ise top kalenin yanından dışarı gitti.
Stat: Vodafone Arena
Beşiktaş: Utku Yuvakuran xx, Beck xx, Atınç xx, Rhodolfo xx, Adriano x (Tosic dk. 20 xx), Kerim Frei xx (Marcelo dk. 85 x), Atiba xx (Sedat Şahintürk dk. 33 xx), Necip xx, Tolgay xx (Hamza Küçükköylü dk. 85 x), Talisca xx, Ömer xx (Muhammed Enes dk. 72 xx)
Yedekler: Fabri, Hüseyin Yılmaz
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Medipol Başakşehir: Ufuk xx, Cenk Ahmet xx, Bekir xx, Attamah xx, Ferhat xx, Rotman xx (Mahmut dk. 87 ?), Holmen xx (Hakan dk. 62 xx), Dieng xx, Doka xx (Eren dk. 85 ?), Napoleoni xx, Mustafa xx (Mehmet Batdal dk. 77 x)
Yedekler: Faruk, Mossoro, Uğur, Okan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Mustafa Pektemek (dk. 24) (Medipol Başakşehir), Talisca (dk. 32), Marcelo (dk. 87) (Beşiktaş)
Sarı kart: Attamah (Medipol Başakşehir)
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Anahtar Kelimeler:
Medipol Başakşehir
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