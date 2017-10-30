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Kartal'ı unuttuk Akhisar'a döndük

Beşiktaş maçını geride bırakan Aytemiz Alanyaspor, 5 Kasım Pazar günü deplasmanda oynayacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarına bugün başlayacak

Kartal'ı unuttuk Akhisar'a döndük

Beşiktaş maçını geride bırakan Aytemiz Alanyaspor, 5 Kasım Pazar günü deplasmanda oynayacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarına bugün başlayacak

30 Ekim 2017 Pazartesi 23:10
Kartal'ı unuttuk Akhisar'a döndük
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BEŞİKTAŞ maçı sonrası pazar günü yenileme idmanı yapan turuncu yeşilliler, haftanın ilk gününü (dün) izinli olarak geçirdi. Bugün Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde toplanacak olan futbolcular, deplasmanda oynanacak olan Akhisarspor maçı hazırlıklarına başlayacak. 

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BeşiktaşAytemiz AlanyasporAkhisarAkhisarspor
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