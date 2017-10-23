Kartal galibiyete hasret kaldı

18. dakikada Adriano'nun uzaktan çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti. 19. dakikada Caicara'nın sağdan yaptığı ortaya iyi yükselen Adebayor'un kafayı vuruşunda kaleci Fabricio meşin yuvarlağı kornere çeldi. 37. dakikada Talisca'nın ceza sahası dışından çektiği şutta top kaleci Volkan Babacan'da kaldı. 39. dakikada Lens'in ara pasında soldan ceza sahasına giren Cenk Tosun'un dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Beşiktaş'ta Anderson Talisca ve Caner, Başakşehir'de Elia ve Çaiçara sarı kart gördü.

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