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Kartal'da Şimşek mesaisi

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Burak'ın sakatlanma riski olduğu için Wolves maçında oynatmadık. Pazar günü oynayacağımız Alanyaspor maçında forma giymesini istediğimiz için riske etmedik" dedi

SPOR 04.10.2019, 22:01 04.10.2019, 22:04
Kartal'da Şimşek mesaisi
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BEŞİKTAŞ, Süper Lig’in 7. haftasında temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Önceki günkü UEFA Avrupa Ligi maçında oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol, pas çalışması ve minyatür kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. 
AVCI: ZOR MAÇ OLACAK
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Alanyaspor ile oynayacakları mücadelenin oldukça zor geçeceğini söyledi. Rakiplerinin ligin lideri olduğunu söyleyen Avcı, "Rakibimizi takibi küçümseyemeyiz. Bu sezon lige iyi bir başlangıç yaptılar. Beşiktaş olarak performans anlamında sıkıntılarımız var ama Alanyaspor maçı ile çıkışa geçeceğiz" dedi. Wolves maçında Burak Yılmaz'ı riske etmek istemedikleri için oynatmadıklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "Burak 2 sakatlık yaşadı ve uzun süre forma giymedi. Yorgunluk ve sakatlanma ölçümlerini yapıyoruz. Burak'ın sakatlanma riski olduğu için oynatmadık. Alanyaspor maçında forma giymesini istediğimiz için riske etmedik” diye konuştu. (Haber Merkezi)
 

#Kartal #beşiktaş #ABDULLAH AVCI
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