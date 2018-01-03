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Karısından boşanır boşanmaz, cinsel içerikli film yıldızlarına sardı

Futbolcusu James Rodriquez, karısından boşanınca bir açıldı pir açıldı. Sosyal medyadan pek çok kadını takip eden Rodriquez, son olarak cinsel içerikli film yıldızını takip etti

Karısından boşanır boşanmaz, cinsel içerikli film yıldızlarına sardı

Futbolcusu James Rodriquez, karısından boşanınca bir açıldı pir açıldı. Sosyal medyadan pek çok kadını takip eden Rodriquez, son olarak cinsel içerikli film yıldızını takip etti

03 Ocak 2018 Çarşamba 14:23
Karısından boşanır boşanmaz, cinsel içerikli film yıldızlarına sardı
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BAYERN Münih'in yıldız futbolcusu James Rodriguez, 6 yıllık eşi Daniela Ospina'dan ayrıldıktan sonra açıldı. Twitter hesabından birçok kadını takip eden Rodriguez, son olarak cinsel içerikli film yıldızı Kendra Lust ile karşılıklı takipleşti.

6 YILLIK KARISINI ÇABUK UNUTTU

6 yıldır evli olduğu Daniela Ospina'dan boşanan yıldız futbolcu James Rodriguez, o günden beri sosyal medya hesaplarında hareketli günler yaşıyor. Twitter hesabından çok sayıda kadını takibe alan James Rodriguez, son olarak Amerikalı cinsel içerikli film yıldızı Kendra Lust'u takibe aldı. Lust ise 'takibe takip' dedi ve James'i takip etti.

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Anahtar Kelimeler:
Bayern MünihTwitterJames RodriguezMagazin
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