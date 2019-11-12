Karim Benzema hacamat yaptırdı
İspanya La Liga ekiplerinde Real Madrid’in Cezayir asıllı Fransız oyuncusu Karim Benzema, Türkiye'de de yaygın olarak kullanılan alternatif tıpta kullanılan bir tedavi yöntemi olan hacamat yaptırdı
SPOR 12.11.2019, 17:16 12.11.2019, 17:22
31 yaşındaki golcü oyuncu kişisel sosyal medya hesabından hacamat yaptırırken çekildiği fotoğrafı paylaşarak altına “iyileşme” notunu düştü.
Hacamat tedavisi ile vücuttaki kirli kanın atılması hedeflenirken sağlık kuruluşlarınca yapılması önem taşıyor. Uzmanlar, hacamatın özellikle hijyenik ortamda yapılması gerektiğini vurguluyor.
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