Kardeşler'e sert tepki: Alanyaspor'u kurban ettiler

LİDER Aytemiz Alanyaspor'un Beşiktaş'a 2-0 kaybettiği mücadelenin ardından başlayan 'penaltı' tartışmaları aldı başını gidiyor. İlk yarıda Vida'nın, ikinci yarıda ise Atiba'nın ceza alanı içerisinde topa elle temas etmelerini es geçen hakem Arda Kardeşler'e tepkiler çığ gibi büyürken, ulusal kanalların usta yorumcuları da Alanyaspor'un hakkının yendiği görüşünde birleştiler. Eski hakem Ahmet Çakar, Beşiktaş'ı yarışın içine sokmak için Alanyaspor'un katledildiğini iddia etti. Çakar, "Yazıklar olsun böyle düzene, Beşiktaş'ın penaltısı kesinlikle yanlış. Alanyaspor'un ise verilmeyen mutlak penaltısı var. Alın o VAR sistemini de..." diyerek hakem Arda Kardeşlere'e veryansın etti.

'BURAK KIRMIZI GÖRMELİYDİ'

Eski hakemlerden Erman Toroğlu da Arda Kardeşler'in kritik hatalar yaptığını dile getirdi. Toroğlu, "Sabır taşı denen bir şey vardır. İnsanlar bir yere kadar dayanır, sonra çatlar. Dünyada VAR sistemi başarıyla kademe kademe iyi yönde kullanılırken Türkiye'de bu iş insanları aptal yerine koyarak uygulamaya devam ediliyor. Şampiyonlukta iddialı iki takım oynuyorlar. Maçta 3 tane siyah beyaz hata var. Sana göre, bana göre değil. Net. Atiba'nın koluyla oynadığı top penaltı. Burak'ın rakibine dirseği geçirip, burundan kan gelmesi kırmızı kart" şeklinde konuştu.

'ÇAVUŞOĞLU AKILLI ADAM'

Kulüpleri, boşuna harcama yapmama konusunda da uyaran Erman Toroğlu, "Aslında tarafsız seyirci olsa şöyle bağıracak; 'Hakem ne oluyor? Sağın, solun oynuyor.' Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu işi yorumculara havale etmiş. Sevgili Alanya başkanı, hangi yorumculara! Renkli gözlüklerle bakanlara mı yoksa gözlük takmayanlara mı? Hakemi 'Allah'a havale ediyorum' dese ceza yiyecek. Akıllı adam. Eğer TFF ve yayıncı kuruluş 'Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi takımlar ligde sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacaklar' diye bir karar alınmışsa, diğer takımlar ona göre transferler yapsınlar, harcamalar yapsınlar. Bir çift lafım da federasyon kurullarındaki arkadaşlara. Orada görev yaparken lütfen kulüp formalarınızı üzerinizden çıkarın" ifadelerini kullandı.