Kardelenler kürsüde

ATLETİZM bayanlar 100 metre koşuda Zilan Fidan tüm rakiplerini geçerek Akdeniz Bölge Şampiyonu oldu. Cirit atma yarışlarında ise Hakan Görücü ilk defa katıldığı müsabakalarda bölge üçüncüsü olmayı başardı. Açıklamalarda bulunan Özgün Kardelen Özel Eğitim Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Psk. Feridun Özdeş, "Eğitim, özellikle özel eğitim sadece dört duvar arasında ve masa başında olmaz. Spor fiziksel gelişimin yanında zihinsel ve ruhsal gelişimi de desteklemektedir. Yıllardır inatla, sabırla sürdürdüğümüz çalışmaların meyvelerini topluyoruz. Başarılı olan sporcularımı, bizlere destek olan ailelerini ve emek veren öğretmenleri ile teknik ekibimizi kutluyorum. Unutmamak lazım, başarı asla tesadüf değildir" dedi.