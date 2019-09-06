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Karataş'tan büyük başarı

Alanya Arena Spor Kulübü sporcusu Selahattin Karataş Türkiye Şampiyonu oldu

SPOR 06.09.2019, 22:41 06.09.2019, 22:42
Karataş'tan büyük başarı
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GENÇLİK ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyetinde yer alan, 4-8 Eylül tarihleri arasında Antalya'da devam eden Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde, 40-44 yaş erkek atletik fizik kategorisinde Alanya Arena Spor Kulübü sporcusu Selahattin Karataş Türkiye Şampiyonu oldu. Karataş, Dubai'de yapılacak Dünya Şampiyonası'nda Alanya'yı ve ülkemizi temsil edecek.

#Alanya Arena Spor Kulübü
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