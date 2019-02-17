Karadeniz turuncu yeşil oldu

Süper Lig'de bugün deplasmanda Trabzonspor'a konuk olan Aytemiz Alanyaspor, bordo mavilileri Cisse'nin attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Rodallega ikinci yarının hemen başında penaltı kaçırdı, Cisse ise attığı kadarını da kaçırdı

Karadeniz turuncu yeşil oldu
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Alanyaspor Trabzon'dan galibiyetle dönüyor

Alanyaspor Trabzon'dan galibiyetle dönüyor

SPOR Toto Süper Lig'in 22. haftasında bugün Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşan temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, rakibini Cisse'nin 50 ve 68. dakikalarda attığı gollerle 2-0 yendi. Cisse, bu sezon 9. golünü attı.  Karşılaşmanın ilk yarısında oyunu kendi sahasında kabul eden turuncu yeşilliler, ikinci yarıda Trabzon'a puan almak için geldiğini gösterdi. 49'da Rodallega'nın 'panenka' denemesi direkten döndü. Dönen topu tamamladı ancak hakem 'ofsayt' dedi. Ardından kullanılan serbest vuruşla atağa geçen turuncu yeşilliler, Campos'un yerden arka direğe attığı topu Cisse'nin tamamlamasıyla 1-0 öne geçti. Trabzonspor golün şokunu daha atlatamamışken Cisse yeniden ortaya çıktı. 67'de Villafanez'in  korner atışında savunmaya çarpan top bir anda Cisse'nin önünde kaldı. Deneyimli golcü topu bir kez daha filelerle buluşturarak duble yaptı ve maçın skorunu tayin etti 0-2. Alanyaspor bu galibiyetle 28 puana yükseldi. Trabzonspor ise 33 puanda kalarak şampiyonluk yarışında havlu attı.

Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2019, 19:42
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